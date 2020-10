Cómo están trabajando hoy los locales gastronómicos de la ciudad

Ya se pueden ver muchas mesas con gente en las veredas, con la modalidad del "take away plus". De a poco, la gente se anima a salir, pero siempre con los protocolos necesarios para resguardar la salud. Al respecto, hizo referencia, Carlos Luezzi, presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata