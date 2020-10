Leo Squadrone: "El fútbol en algunos casos es muy ingrato. Lo único que me da miedo es que Luciano se sienta frustrado"

El ex jugador de Estudiantes habló sobre su hijo que mañana debuta como titular en un amistoso entre el Pincha y All Boys. "Uno nunca sabe cuando le va a llegar la oportunidad y no tiene excusas. Tiene que estar preparado", indica