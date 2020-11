Un ex combatiente de Malvinas candidato al premio Nobel de La Paz por identificar cuerpos de soldados argentinos

Julio Aro, veterano de guerra argentino, trabajó junto al coronel británico Geoffrey Cardozo por la identificación de los 122 cuerpos soldados argentinos inhumados en tumbas sin nombre en el cementerio de Darwin y ahora están nominados para el Premio Nobel de La Paz.

En diálogo con el programa "Siesteros", que se emite de lunes a viernes desde las 14 en La Redonda FM 100.3, señaló que "esta candidatura es de aquellos que no volvieron y de las madres que los parieron", y agregó: "Soberanía es ponerle nombre y apellido a los que estuvieron en las Islas. Lo que más destruye es el olvido".

Siguiendo por la misma línea, indicó:"Es un premio de amor. Los únicos ganadores son las familias y los compañeros que pudieron regresar. Esta nominación enaltece todo lo que es la causa Malvinas".

Ante la consulta de cómo fue que conoció a Cardozo, contó que se dio en 2008 cuando participó de una reunión con veteranos argentinos e ingleses, donde el coronel británico ofició de traductor. Luego de una charla profunda, este último les dio un documento más que especial. "Una vez finalizado el conflicto fue a las islas para intentar calmar a sus tropas, cómo el dice, y se encontró con diferentes llamados porque había cuerpos por diferentes lados de las islas. Nosotros enterrábamos a nuestros compañeros cómo podíamos, especialmente los últimos días. Él fue el encargado de juntar los cuerpos y nos da ese documento", recordó.

"Ese documento es público y, al traducirlo, ves que le habían pedido al gobierno argentino que por favor fuera un grupo de soldados, o alguien, a reconocer a sus muertos. Si hubiera ido uno, jamás hubiese existido la placa 'Soldado argentino, solo conocido por Dios'. Si hubiera ido a tomar las huellas digitales. Por eso generó bronca e impotencia", añadió.

A partir de esos documentos hallaron placas con números y letras que correspondían al documento de uno de los soldados caídos, por lo que fueron a buscar a la familia para poder saber dónde se encontraba enterrado. Esa fue la piedra fundamental para su trabajo de reconocimiento de los cuerpos en Darwin.

Aro creó la fundación "No me olvides" y comenzó a recorrer el país en busca de los familiares de esos soldados. De esa manera, comenzó el operativo que llevó a los familiares de los ex combatientes al cementerio junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).