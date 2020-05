Aislan a 20 enfermeros del Hospital Rossi por contacto estrecho con paciente positivo de Covid-19

Para un camillero y ex enfermero del nosocomio platense la situación se convirtió en una pesadilla. "Con mi familia tuvimos que dividir la casa y estoy sólo como loco malo", expresó

Al menos veinte enfermeros del Hospital Rossi de La Plata fueron puestos en estricto aislamiento este fin de semana tras mantener contacto con un paciente del nosocomio que contrajo Covid-19. Así lo aseguró Walter Racunti, camillero, ex enfermero y amigo del paciente, quien habría contraído el virus estando internado en el nosocomio.

En diálogo con La Redonda 100.3, Racunti explicó que el paciente dio positivo de Covid-19 el sábado a pesar de estar asintomático y que en días previos tanto él como otros enfermeros mantuvieron contacto con el hombre. Se trata de un paciente que se encuentra internado en ese centro médico desde hace tiempo a causa de una "hemiplejia severa", según sostuvo Racunti.

"Debido a un cuadro de ACV iba a ser trasladado al hospital Naval, lo hisopan y da positivo. Resultó ser que mis compañeros enfermeros estuvieron en la misma situación que yo", señaló.

Sobre el último contacto que mantuvo con el paciente, la semana pasada, Racunti relató: "Lo fui a ver porque lo conozco y porque tenemos un amigo en común que me preguntó por su salud. Entonces le dije: 'esperame que ahí voy, esperame que voy y te digo como está'. Fui a la habitación y cuando llegué estaba bastante incómodo en la cama. Lo puse en condiciones. Hice una videollamada con mi amigo que estaba preocupado por su estado de salud".

"Todo esto lo hice con barbijo puesto, no tenía otro tipo de protección. Ni antiparra, ni guantes ni camisolín, debido a que él estaba internado en un piso que no es donde se alojan pacientes sospechosos de coronavirus". Al ser consultado sobre si el hombre contrajo el virus en el hospital, expresó que "él solo recibi visitas de su madre de 91 años".

El sábado, tras conocerse el diagnóstico del paciente, Racunti fue puesto en aislamiento, medida que rigió también para otros diecinueve trabajadores del Hospital Rossi que mantuvieron contacto con el paciente. Por el momento, dijo, nadie presentó síntomas y ni fueron sometidos a hisopados.

"Estoy a la espera de que me hisopen, porque yo no tengo síntomas. Dicen que si me hisopo ahora me daría un falso negativo", expresó. Hasta el momento el camillero no presentó síntomas relacionados con el coronavirus.

La situación derivó para Racunti en drama y preocupación por su familia y por la situación que están pasando sus compañeros. "Tengo una casa que por suerte la podemos dividir en dos y yo estoy sólo como loco malo. Rogando de que esté todo bien". Y agregó: "El hospital hace todo lo posible para que las cosas esté bien. Creo que vamos aprendiendo a medida que las cosas van sucediendo". Sin embargo, cree que debió aislarse a más gente. "Tengo 34 años en el hospital, donde fui enfermero por más de 28 años. Esto es un aprender al andar, hay muchas fallas", dijo acerca del desempeño del centro médico en medio de la pandemia.