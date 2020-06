Antonio Herrera, jugador de Cochabamba de Bolivia: "el club me está bancando económicamente desde marzo"

Es ex jugador del Centro de Fomento de Riguelet. Se desempeña en la segunda división del fútbol boliviano. No puede regresar a La Plata por falta de dinero. "Desde el Consulado argentino no atienden". "No se sabe si el mes que viene me van a seguir pagando".