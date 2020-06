Kubilai Medina, el cantante de la banda platense Mostruo trajo su música a Siesteros

En La Peña de Juan Pablo el artista, que además tiene un taller de diseño, sostuvo que “me siento afortunado porque problemas económicos grandes no tengo. No me quejo ni un poco de la cuarentena”. Con Moustro están preparando un nuevo disco que será producido por Richard Coleman, colaborador de Gustavo Cerati y Soda Stereo