Homero Giles "Cuando uno empieza a investigar se lleva sorpresas"

El presidente de IOMA dio detalles de la denuncia presentada, la cual está basada en los resultados de la auditoria. Asegura que hay prestaciones que no se realizaron y eso es una estafa, y que existe un patrón de defraudación. Dice que no quieren cambiar el modelo de elección del médico y que es peligroso inventar cosas. En IOMA no piensan en una reestructuración del sistema pero si en modernizarnos.