José Montesano: “Ante la adversidad lo mejor que uno puede rescatar con el tiempo es el aprendizaje”

El periodista de TyC Sports lleva más de dos décadas relatando voley y básquet. En "charlas en cuarentena, el relator detalló además comó superó el cáncer que padeció. "Yo me apoyaba mucho en mis hijos. Yo viví por mis hijas chiquitas y por un montón de gente que me dio amor. Me molesta mucho cuando se usa la palabra cáncer como insulto", destaca el profesional