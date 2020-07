Lucas Silva: "Ya han cerrado 70 peluqerías en La Plata"

El vocero de la agrupación de Peluqueros de La Plata cuenta que presentaron un protocolo para poder trabajar y no lograron nada, pese a eso reconoce que algunas peluquerías abrieron pero no llegan a cubrir los gastos. "No nos ayudan con créditos pero si con quita de impuestos municipales" dice.