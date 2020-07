Leo Sbaraglia: " Soy una persona muy optimista”

Con respecto de la cuarentena indica: "A mi por ahora no me ha agarrado un bajón. Dentro de todo tengo la energía para seguir tirando del carro". Sobre su participación en la película "La Noche de los Lápices" rodada en La Plata, señala que "me marcó a fuego". El consagrado actor participa en “Amor en cuarentena”, una experiencia teatral vía whatsapp