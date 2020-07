Diego Dreer: "El coronavirus te tira a la cama de una manera bastante fuerte"

El jugador de Cambaceres que tiene 25 años, detalló los síntomas que padeció por el covid-19: "el cuerpo no me respondía, me faltaba muchísimo el aire, tenía falta de olfato y gusto. Fue una semana bastante difícil". Se tuvo que aislar en su domicilio, manteniéndose lejos de su flia.. Le restan tres dias de aislamiento