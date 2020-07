Claudia Piñeiro: " El rol de la mujer en la sociedad es una de mis obsesiones"

En charlas en cuarentena, la autora de "Las Viudas de los jueves" y "Tuya", entre otras obras, indica que "no creo que una novela cambie el mundo". La escritora que se pronuncia sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuíto, aclara que " yo no puedo cambiar lo que pienso en función de unos lectores más o de unos lectores menos". Su más reciente novela se llama "Catedrales". "Yo tengo la convicción de que la cuarentena es lo que hay que hacer. No tenemos otra alternativa"