Gabriel Pedrazzi: "A los chicos en Gimnasia se los desprecia"

"Creo que hay que respetar y valorar a los chicos. Pero se van mal y eso me hace acordar a lo que sucedía en mi época". Son todas reflexiones del ex jugador de Gimnasia, quien se refirió no sólo a los juveniles, sino también a Maradona y una charla muy interesante con El Equipo Deportivo que no dejó ningún tema afuera. Escuchalo acá