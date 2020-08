Nery Pumpido: "La selección campeona del 86 tenía un fenómeno, una gran figura pero lo respaldó un gran equipo por detrás"

El ex arquero campeón con River y el seleccionado argentino sostiene que “ las individualidades no te ganan los campeonatos”. Indica además que "en sudamérica nos equivocamos. Quisimos hacer el fútbol que se hace en Europa y aquí no se puede hacer". Por otra parte, el DT analizó el triunfo del Bayern Munich en la Champions League