Federico D'Elía: "Es muy frustrante nuestro laburo en general"

El actor platense fanático de Estudiantes indíca: “El fútbol me acompañó toda mi vida. Lo extraño”. Por otra parte, hizo un repaso de su carrera y señala que va a ser muy difícil volver a la actividad actoral una vez que se autorice. "No me cansa hablar de Los Simuladores" . Habló además sobre las pérdidas de sus hermanos y cómo lo afectaron. "No voy arrastrando tristezas por la vida", confiesa