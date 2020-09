Berisso privatizó el cobro de tasas municipales

Fue en una sesión virtual del Concejo Deliberante. El proyecto generó una gran polémica en la oposición. Por su parte, el Intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, lo desmiente. "Eso es mentira", dijo

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, abordó la polémica que se generó ante un proyecto municipal que encontró una reacción negativa por parte de la oposición. Todo radica en el cobro de tasas, que según el frente político opuesto, se buscan privatizar. El intendente, en diálogo con Un Golpe de Suerte, aseguró que "es mentira" que se busque eso.

“No estamos queriendo privatizar el cobro de tasa, es mentira. Está prohibido, lo que estamos haciendo es trabajando con la universidad y empresas que se presenten que tiene que ver con hacer un trabajo cómo se desarrollan las grandes empresas. Hay empresas de cable que vienen a Berisso que no tributan, cobran a Berisso y tiran cables por todos lados. Y de servicios de luz y pagamos tarifas cuatro veces más altas que lo de un vecino común. Y son temas que tenemos que regularizar y entrar en una pelea. En el alumbrado público, en cada columna que tengo prendida de día me la cobran cuatro veces más pero cuando las tengo apagadas de noche no me las descuentan. Entonces tengo que hacer un relevamiento", sostuvo.

Asimismo, informó que en Berisso "tengo 22 antenas de telefonía celular y me pagan por 2 antenas solas. Entonces empezamos a regularizar esas empresas, que son grandes, que portan servicios y que tienen mal las tarifas. Es defender la economía del municipio y los vecinos, no es para ir en contra de ellos"

En tanto, remarcó que incluso, para el cumplimiento de los impuestos "hicimos moratorias para sacarle al vecino las deudas, la idea es ordenar y que las empresas les paguen a Berisso. La oposición ha querido confundir al vecino. No lo hacemos desde el municipio porque no tenemos herramientas y lo que tiene que hacer las empresas es capacitar a nuestros trabajadores municipales para que después lo puedan hacer ellos"