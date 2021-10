Scaloni sorprendió al revelar el duro momento familiar que atraviesa: "Me quiero ir a casa"

"No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial”, dijo el entrenador, luego de la victoria de Argentina ante Perú por 1 a 0. Golpeado por un problema que atraviesan sus padres, Scaloni le envió un sentido mensaje a su madre, al dedicarle el triunfo.

La frase de Lionel Scaloni sorprendió a todos en la conferencia de prensa, tras el triunfo de Argentina ante Perú en el Monumental. "Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial”, dijo el entrenador, dando cuenta del duro momento personal que está atravesando. “Me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia. No estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente no me interesa en absoluto”, agregó el DT que se hizo cargo del equipo a fines del 2018 y que tras consagrarse campeón dela Copa América empezó a ser considerado al punto que ayer los hinchas corearon por la "Scaloneta".

Golpeado por un problema que atraviesan sus padres, Scaloni le envió un mensaje a su madre: “Dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando”.

En cuanto al partido, el entrenador remarcó que "jugar tres partidos seguidos en prácticamente una semana en Sudamérica es muy desgastante. Es un esfuerzo que hoy se notó, pero lo sacamos adelante para estar un poco más cerca de la clasificación al Mundial. Luego agregó que "no nos relajamos en el complemento, sino que Perú juega bien y por eso el partido se hizo complicado. Pero era algo que sabíamos que iba a pasar".

Respecto de ese segundo tiempo, Scaloni, que llegó a los 25 partidos consecutivos sin derrotas, sostuvo que "Perú solamente tuvo la ocasión del penal fallado, porque después estaba controlado. Acá no hay conformismo ni nada de eso", advirtió. "Y en cuanto a Ángel Di María, hoy jugó por izquierda porque analizamos que en este partido podía hacer daño por allí y fue así, ya que realizó un buen partido", concluyó.

