Gimnasia venció 1 a 0 a Arsenal e hilvanó su segundo triunfo consecutivo

Con gol de Johan Carbonero, figura del encuentro, el Lobo sumó tres puntos importantes en condición de visitante, en el marco de la décimo sexta fecha de la Liga Profesional. Mereció ganar por un resultado más abultado pero le faltó precisión en los momentos decisivos.

El Lobo de Gorosito derrotó 1 a 0 a Arsenal con justicia en un partido donde dominó gran parte de las acciones. A los 21 minutos del segundo tiempo el colombiano, la figura del partido, anotó el único gol aprovechando una gran habilitación del Pulga Rodríguez, que había ingresado minutos antes.

Gimnasia mereció ganar por un resultado más abultado pero le faltó precisión en los momentos decisivos. Carbonero y Brahian Alemán fueron importantes para la segunda victoria consecutiva del equipo albiazul.

En el balance general Gimnasia dejó una mejor imagen en ambos capítulos, que el equipo de Israel Damonte. Los pases largos de Alemán para Carbonero constituyeron el atributo más peligroso de una formación tripera con muchos cambios dispuesta por Gorosito.

Además, el técnico Mena Sana se había protestando por un supuesto penal en perjuicio del delantero colombiano, que en el complemento apareció nuevamente en su faceta goleadora y marcó el 1 a 0 parcial. Con esta victoria, el Lobo consigue más tranquilidad en la tabla de posiciones, trepando a la décima posición con 24 unidades y hasta se anima a pensar en clasificar a la Copa Sudamericana.

MEJORES JUGADAS

Los primeros minutos se desarrollaron en mitad de cancha, y ninguno logró sacar una ventaja por sobre su rival. Un buen pase en profundidad de Alemán y una corrida de Carbonero, que dejó dudas si fue o no penal, fueron las primeras aproximaciones del Lobo. En tanto, para el local apenas un débil remate de Méndez que controló sin problemas Rey y un potente remate de Kruspzky que se fue desviado y terminó en córner.

A los 20 minutos llegó la polémica. Un perfecto pase de Alemán para Carbonero, que transformó en gol, fue invalidado por Echavarría a instancia del línea Daiana Milone, que marcó fuera de juego. Más tarde las imágenes de la TV confirmaron que el tanto del colombiano, que había definido con clase por sobre el arquero, lo marcó estando habilitado.

Por otro lado, dos situaciones curiosas se registraron en el primer tiempo. Primero un grifo del campo de juego se activó y formó un charco en el área en la que ataca Gimnasia. Y más tarde, tras una disputa en pleno juego, se pinchó la pelota.

Cerca de la media hora, el juego no cambió mucho en el reducto de Sarandí: el Lobo volvió a insistir con pelotas paradas y desbordes interesante de cafetero Carbonero, carta principal de ataque del equipo de Gorosito. Rápido, desequilibrante y con el arco entre ceja y ceja, así encaró Johan, aunque faltó puntería y precisión para el concretar en gol. Dentro de las imprecisiones y jugadas aisladas del local, de un pobre nivel, el final de la primera parte llegó con un Gimnasia mejor parado y que mereció ir ganando. Una vez que Echavarría pitó, fueron los jugadores de Pipo Gorosito que se fueron masticando bronca.

SEGUNDO TIEMPO

Al campo ambos equipos iniciaron el complemento con los mismos once que culminaron en la primera. Fue el local quien dio se aproximó al arco de Rey, pero la pelota se perdió por el fondo del campo de juego. Segundos después Gimnasia avisó otra vez -como en el primer tiempo- tras una muy buena combinación de Carbonero - Alemán, que culminó con la pelota rozando el palo de Medina y sin chances para Cocimano, que no alcanzó a desviar el remate del uruguayo.

Ya sobre los '10 el Tripero continúa arremetiendo sobre el arco local, pero no aprovecha y no puede romper con la paridad. Nuevamente fue Cocimano quien no pudo llegar a concertar un exquisito centro de Brahian Aleman. Arsenal recluido en su área. El marcador no se mueve.

Cuando el reloj marcó los 15 minutos, Gorosito decidió meter cuatro cambios juntos: de esta forma ingresaron Miguel Luis Rodríguez por Matías Miranda, Eric Ramírez por Matías Pérez García, Manuel Insaurralde por Brahian Alemán y Rodrigo Holgado por Sebastián Cocimano. A los '21 un soberbio pase de "Pulga" Rodríguez dejó habilitado a Johan Carbonero, que esta vez le ganó a todos en velocidad y definió con sutiliza sobre la humanidad de Medina para romper el cero y provocar el grito de todo el banco de suplentes albiazul.

Con la ventaja a favor, el Lobo mostró "alivio" y con jugadores frescos recién ingresados, comenzó a tocar más la pelota regulando energías. Asimismo ingresó Lucas Licht por Johan Carbonero, el autor y figura del encuentro.

En este lapso vieron la tarjeta amarilla Manuel Insaurralde y Rodrigo Rey, este último por hacer tiempo y tomar un poco de agua. Arsenal a los 44 minutos tuvo una muy clara: Emiliano Papa ganó una pelota dividida y por poco no venció el arco de Rey.

El Lobo se quedó y sufrió en los segundos finales. Pese al sacudón que pegó el elenco local, Gimnasia aguantó la ventaja y así el árbitro dio por finalizado el partido. Una vez culminada las acciones, los jugadores se fundieron en un abrazo en el mediocampo.

FORMACIONES

GIMNASIA: 17-Rodrigo Rey; 16-Francisco Gerometta, 4-Leonardo Morales, 2-Guillermo Fratta, 18-Nicolás Colazo, 11-Matías Pérez García, 5-Emanuel Cecchini, 10-Brahian Alemán, 7-Johan Carbonero, 22-Matías Miranda y 37-Sebastián Cocimano.

ARSENAL: 23-Alejandro Medina; 18- Julián Navas, 14- Gonzalo Goñi, 6- Gastón Suso y 3- Emiliano Papa; 11- Nicolás Castro, 5- Emiliano Méndez, 21- Leonel Picco, 27- Facundo Kruspzky, 9- Lucas Albertengo y 10- Alan Ruiz.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Ariel Scime.

Árbitra asistente 2: Daiana Milone.

Cuarto árbitro: Ramiro López.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2021-10-20-14-12-0-gimnasia-enfrenta-a-arsenal-con-4-cambios-formaciones-confirmadas-hora-y-tv-deportes