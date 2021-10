Al perder solidez y confianza, su futuro es sinónimo de duda

El equipo no es un desastre, pero ha extraviado parte de los rasgos que lo hacían uno de los bravos. Al no ganar, la imagen del Ruso se debilita. ¿Por qué se pinchó un ciclo donde la efectividad no estaba en discución?. * Por Martín Mendinueta, para el diario El Dia.