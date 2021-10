Frente a su público, un Gimnasia sin ideas claras perdió ante Sarmiento por 1 a 0

El equipo de Pipo Gorosito careció de lucidez para generar situaciones de peligro. El único gol del partido lo anotó Torres, de penal, sobre el cierre del primer tiempo. Se jugó en el Estadio Único, ante unas 20 mil personas.

En el reencuentro con sus hinchas, Gimnasia no hizo un buen partido y terminó perdiendo 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín, que hasta hoy no había podido ganar en condición de visitante.

El equipo de Gorosito tuvo todo el segundo tiempo para buscar, al menos, la igualdad y careció de ideas claras para generar situaciones de peligro. Los atacantes fallaron y el defensor Leonardo Morales, que evitó el segundo gol de Sarmiento sobre la línea, de cabeza y ya caído, resultó la figura mens mana.

Ya en la primera parte había desarrollado un partido parejo, donde había mostrado mayor vocación ofensiva, pero el visitante encontró la gran oportunidad para marcar a través de una falta de Gerometta a Federico Paradela adentro del área correctamente sancionada por el árbitro Silvio Trucco.

Gimnasia tuvo su mejor oportunidad de gol a los 37 minutos, cuando Contín le bajó de cabeza una pelota a Brahian Alemán, que el capitán tripero transformó en un muy buen disparo desde afuera del área que despejó el arquero Vicentini. El Lobo de Pipo Gorosito fue un poco más que Sarmiento pero no supo plasmarlo en los últimos metros de la cancha.

El gol de penal de Jonathan Torres a los 45 minutos, a segundos del final de la etapa inicial, había dejado una preocupación en la gran cantidad de hinchas que están alentando al elenco albiazul. Pipo, a los 35 minutos del complemento, decidió sacar al Pulga Rodríguez (de floja tarea), a Contín (luchó más de lo que jugó) y a Alemán, que estaba siendo importante marcando en la elaboración de los ataques.

Los hinchas triperos salieron muy decepcionados del estadio porque al equipo le faltó criterio e inventiva para generar peligro. Después de dos triunfos consecutivos, el Lobo perdió y ninguno de sus hinchas se retiró conforme.

El encuentro, correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tuvo el arbitraje de Silvio Trucco y es la televisado de Fox Sports Premium. Además pudo seguirse en directo por la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el ya conocido 100.3 del dial.

MEJORES JUGADAS

En el inicio del partido el Lobo saltó al campo de juego envalentonado por el aliento de su público, que lo recibió de forma eufórica entre aplausos y cánticos.

A los cinco minutos el equipo rival fue quien tuvo la primera aproximación al arco que defiende Rodrigo Rey. Segundos más tarde nuevamente, en los pies de Paradela, Sarmiento volvió a llevar peligro al arco tripero. Pasados los 10 minutos, Gimnasia emparejó las acciones y el partido se hizo de ida y vuelta.

El Lobo está bien plantado en el fondo por el momento. A los '15 el Lobo se posicionó mejor en el campo de juego, aunque continúa siendo impreciso. Contín corre y lucha sólo arriba.

Ya transcurridos más los 20 minutos de juego Bazzana le cometió una dura infracción a Carbonero, pero no fue sancionada por Silvio Trucco. En las afuera del estadio continúa ingresando el público tripero, motivo por el cual habilitaron la zona norte del Único. Buen número de hinchas. Buen número de hinchas.

Martín García fue el primer amonestado luego de una dura falta a Leonardo Morales, que quedó sentido, pero se recuperó segundos después. A los '35 una de las más claras para el Lobo: Nicolás Contín peleó, luchó y le bajó una muy buena pelota a Brahian Alemán que disparó al arco de Vicentini, pero este respondió aún mejor. Gimnasia toca y toca. Buena conexión entre Alemán y el "Pulga" Rodríguez, aunque aún sin la profundidad que necesita para abrir el marcador.

Cuando todo parecía que se iban al descanso en cero, Gerometta cometió un penal en el área y Torres puso el 1 a 0 parcial para la visita. Con el resultado abajo para el Lobo, Trucco marcó el final de la primera parte.

Ya en el inicio del complemento, el Lobo saltó al campo de juego con los mismos once que habían finalizado la etapa inicial. Gimnasia salió decidido a poder revertir la situación en el marcador, pero no logra profundizar su ataque. El primero que vio la amarilla en el tripero fue Luis Miguel Rodríguez. El público se levanta y alienta a su equipo que no encuentra los espacios para convertir. El Lobo de Pipo Gorosito continúa sin realizar modificaciones.

Cuando el reloj se acercaba a los 20 minutos, el entrenador realizó la primera variante: Manuel Insaurralde abandonó el campo de juego, e ingreso en su lugar Franco Torres. Nuevamente el Lobo es protagonista de las acciones y a de poco merodea con más peligro el arco de Sarmiento.

Le falta mayor precisión en los pases finales. Pasados los 25 minutos Paradela escapó, eludió a Rodrigo Rey y remató solo al arco pero una increíble salvada de Leonardo Morales en la línea evitó el segundo de Sarmiento.

Gimnasia pone al equipo en ataque y queda expuesto en el fondo. A 10 minutos del final, Pipo realizó tres cambios juntos: Miranda por Pulga Rodríguez, Cocimano por Contín y Pérez García por Alemán

Un error en el fondo del equipo de Junín le permitió al Lobo tener una buena posibilidad, pero terminó en el córner. Pese a las modificaciones que hizo el entrenador albiazul, el equipo no pudo mejorar su performance dentro del campo de juego.

Así llegó el pitazo final de Silvio Trucco, que dejó con las manos vacías a un Lobo que se fue aplaudido por su público, pero con la deuda de regalarles una alegría.

ASI FORMARON

GIMNASIA: 17- Rodrigo Rey; 16- Francisco Gerometta, 4- Leonardo Morales, 23- Maximiliano Coronel, 32- Matías Melluso; 10- Brahian Alemán, 5- Emanuel Cecchini, 27- Manuel Insaurralde, 7- Johan Carbonero; 8- Luis Miguel Rodríguez y 9- Nicolás Contín.

Los suplentes del Lobo: 1- Tomás Durso, 2- Guillermo Fratta, 24- Germán Guiffrey, 25- Lucas Licht, 15- Harrinson Mancilla, 33- Nery Leyes, 18- Nicolás Colazo, 22- Matías Miranda, 11- Matías Pérez García, 26- Franco Torres, 43- Eric Ramírez y 37- Sebastián Cocimano.

SARMIENTO: 1- Manuel Vicentini; 15- Martín García, 23- Nicolás Bazzana, 18- Braian Salvareschi, 29- Manuel García; 39- Federico Paradela, 35- Federico Rasmussen, 11- Gervasio Núñez, 17- Gabriel Alanís; 19- Luciano Gondou y 9- Jonathan Torres.

Los suplentes de Sarmiento: 12- Facundo Ferrero, 3- Facundo Castet, 25- Matías Molina, 24- Lautaro Montoya, 8- Claudio Pombo, 6- Federico Vismara, 7- Gabriel Graciani, 26- Yair Arismendi, 32- Guido Mainero, 21- Julián Brea, 31- Benjamín Borasi y 10- Sergio Quiroga

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Nicolás Ramírez.

Nota pubblicada originalmente en: