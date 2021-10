Advierten que "si los clubes no controlan el aforo, el fútbol podría jugarse de nuevo sin público"

Así quedó establecido tras una reunión entre todas las partes involucradas luego de los desbordes ocurridos en varios estadios. Desde el Gobierno buscan que se haga énfasis en que la pandemia aún no terminó y que hay que mantener los cuidados. Las imágenes más polémicas se dieron en los estadios de Belgrano, Vélez, Rosario Central y River.

El regreso del público a los estadios del fútbol argentino, que comenzó el pasado fin de semana, quedó en peligro luego de la evaluación realizada en la víspera por autoridades nacionales, que certificaron un desborde del aforo de 50 por ciento autorizado, particularmente en los estadios de River, Vélez y Central en oportunidad de los partidos que protagonizaron contra Boca, Independiente y Argentinos.

La serie de reuniones comenzó con un primer informe a cargo de los ministros Matías Lammens y Aníbal Fernández, de Deporte y Seguridad, a Juan Manzur, el jefe de Gabinete, oportunidad en la cual acordaron solicitar colaboración para reiterar el compromiso del fútbol argentino en el acompañamiento de la medida para recibir hasta el 50 por ciento del aforo, hasta que se decida aumentar la capacidad.

Desde el Gobierno buscan que se haga énfasis en que la pandemia aún no terminó y que hay que mantener los cuidados, lo cual fue transmitido horas más tarde en un encuentro virtual del que además de los nombrados participaron Carla Vizzotti, ministra de Salud, y representantes tanto de la AFA como de la Liga Profesional.

Al término de la reunión que incluyó a las diferentes partes involucradas se destacó un acuerdo para ajustar los controles por parte de los clubes a los efectos de respetar el aforo, porque de lo contrario, si no se controla el aforo los partidos podrían volver a disputarse sin público en las tribunas. A primera hora, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, adelantó que el Gobierno nacional tomará “medidas correctivas y preventivas” para garantizar el aforo del 50 por ciento en los estadios del fútbol argentino, un cupo extralimitado en algunos casos.

El funcionario admitió que el gobierno analizó “con preocupación” las escenas de algunas canchas el pasado fin de semana, en las que la percepción visual daba cuenta de un notorio desborde en el número de asistentes.

“A primera hora el jefe de Gabinete Juan Manzur me pidió que hablara con cada una de las jurisdicciones, que pidiéramos informes sobre lo sucedido para saber si se había superado la capacidad y estamos esperando los resultados”, introdujo el ministro en el marco de una presentación en el partido de Berazategui. “La idea que tenemos, en principio, es tomar medidas correctivas y preventivas para que no vuelva a suceder.

Después, por supuesto, que si no se cumplen con las condiciones vamos a tener que tomar otra determinación”, avisó. Consultado sobre la posibilidad de clausurar estadios, Lammens aclaró que “esta determinación la tienen que tomar las área competentes”, pero sí reclamó que aquellos clubes que no puedan cumplir con la disposición de aforo “que se abstengan de organizar partidos con público”. “Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá”, consideró el ministro.

Las imágenes más polémicas del fin de semana, primero con público en los estadios desde marzo 2020, se dieron en los estadios de Belgrano de Córdoba, Vélez, Rosario Central y River.

El club de Núñez registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental para presenciar el Superclásico ante Boca y el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación para determinar las irregularidades en el operativo de acceso.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio y a partir de la que se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

En estos términos quedó anunciada la reunión que por la tarde el propio Lammens mantuvo con sus compañeros de Gabinete, Carla Vizzotti (Salud) y Aníbal Fernández (Seguridad) junto a autoridades del fútbol argentino para corregir las irregularidades advertidas el fin de semana pasado.

Claudio (“Chiqui”) Tapia y Sergio Rapisarda, en su carácter de presidente de la Casa Mayor del fútbol el primero, y de miembro, tanto de la AFA como de la Liga Profesional el titular de Vélez, asumieron la responsabilidad de lo ocurrido y se comprometieron a desarrollar una campaña respecto de las medidas de prevención que se instrumentarán para evitar el avance de la pandemia. Al igual que allegados a los ministros que encabezaron ayer la reunión mantenida con el propósito de evitar que los desbordes del pasado fin de semana en los estadios se vuelvan a repetir, los representantes del fútbol coincidieron en manifestar que el tono del diálogo fue ameno y responsable.

No obstante, es por lo menos curioso que ninguno de los clubes acusados de incumplir con el aforo de 50 por ciento de público autorizado por el Gobierno nacional, para posibilitar el regreso del público a los estadios del fútbol argentino, aceptara lo ocurrido. Tales los casos de River, Vélez y Central, para focalizar el tema en los clubes de Primera División. Los expedientes elaborados por lo ocurrido el domingo en el Monumental de Nuñez y el sábado en el José Amalfitani de Liniers, desembocaron ayer en allanamientos cumplidos en ambos estadios, para obtener información respecto de los ingresos superiores a los permitidos, que autoridades de ambas instituciones trataron de disimular.

Por otra parte, Ricardo Carloni, en su condición de vicepresidente primero de Rosario Central, aseguró que “el club cumplió con el aforo del 50 por ciento del estadio, según nos informó la Municipalidad de Rosario, y todo el operativo -antes, durante y después del encuentro- para los socios salió perfecto, no hubo ningún inconveniente”. El dirigente y salió así al cruce con respecto a un supuesto exceso de espectadores en el partido contra Argentinos en el Gigante de Arroyito. “No tengo ahora el número exacto de espectadores, pero hubo menos que los 21 mil habilitados”, se defendió el alto directivo.

