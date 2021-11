Cristina Kirchner confirmó que no va al búnker del Frente de Todos

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker", publicó en Twitter la Vicepresidenta.