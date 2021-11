Ante Lanús, Estudiantes dejó pasar una chance clave pensando en la Libertadores

Fue 1 a 1 en La Fortaleza. Lo ganaba bien el Pincha, con un gol de Leandro Díaz, pero una desconcentración al cierre de la primera mitad terminó en un penal que Malcorra cambió por gol. El resultado dejó un sabor agridulce en el plantel albirrojo.

Estudiantes necesitaba ganar sí o sí. Por la racha, por el rival directo y más que nada por el premio en cuestión: tres puntos fundamentales pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América, el gran objetivo institucional.

Y la verdad es que el equipo de Ricardo Zielinski mostró una continuidad de lo hecho ante River el domingo pasado en UNO, donde ya había dado síntomas de levantada futbolística.

Paciente, sólido y muy concentrado, el Pincha propuso ante el Granate un inicio del encuentro a su conveniencia. Parado en un 5-3-2 que se transformó siempre en un 5-4-1 al momento del retroceso, le cerró los caminos a uno de los equipos más goleadores del torneo, dejando en evidencia, a la vez, una de sus principales falencias, lo endeble que resulta en el fondo.

Sin necesidad de presionar, el León esperó a Lanús en su campo, lo hizo entrar en su embudo constantemente y lo obligó a buscar varias pelotas aéreas, terreno ciertamente favorable para los Albirrojos. Más aun teniendo en cuenta la ausencia del correntino José Sand, desafectado por coronavirus.

Así, el Pincha fue paciente a la espera de su chance, sabiendo que tarde o temprano, y por una u otra vía, la tendría.

A los 12´, Leonardo Godoy se hizo cargo de un lateral que muy inteligentemente envió al área, donde Guillermo Burdisso, apareado por un muy activo y preciso Gustavo Del Prete, dejó la pelota servida para que Leandro Díaz, que siempre merodea, sentenciara una nueva Ley del Ex.

En poco, y con poco, nuevamente el León utilitario de Zielinski usufructuaba un error ajeno, insignia que lo llevó al lugar de privilegio en el que se mantuvo durante prácticamente todo el actual certamen.

Con el 0-1 en contra, los de Luis Zubeldía, incluido el DT, se mostraron nerviosos e intentaron acortar caminos ante un Pincha muy concentrado, que parecía tener todo a favor para irse al descanso con la ventaja e incluso con cierta chance para incrementarla, de haber estado más precisos en el área opuesta.

Cerca del final del primer tiempo, Godoy y Del Prete combinaron de gran manera por la derecha y ex Torque habilitó de forma sublime al ex Talleres. Sin embargo, su centro al punto penal se encontró con la respuesta de Burdisso para enmendar aquel primer error que resultó la apertura del marcador para la visita.

Con la suerte prácticamente sentenciada, Lanús fue con más deseo que inventiva, pero se encontró con dos desconcentraciones de un León que no suele (y no debe) brindarlas. Y pese a que Patricio Loustau no vio el claro penal de Agustín Rogel a José López, sí observó el segundo, con la mano de David Ayala tras el remate de Matías Esquivel, quien debió haber sido expulsado minutos antes. Demasiado castigo para Estudiantes, que era más, y también para el pibe Ayala, de muy buena primera mitad.

Ignacio Malcorra, uno que estuvo en el radar Albirrojo en el último mercado, se hizo cargo del remate desde los 12 pasos. Mariano Andújar a un lado, el disparo al otro y un 1 a 1 para volver a empezar.

En el complemento, y dentro de un resultado que poco servía para ambos, los de Zielinski se adelantaron unos metros, y el enfrentamiento se hizo de ida y vuelta, ya sin tanta burocracia en el mediocampo, algo que parecía ganancia para los locales, más acostumbrados a dicha cuestión.

Sin embargo, fue el Pincha quien tuvo las primeras. Matías Pellegrini, sin tanta responsabilidad para el retroceso, combinó con Matías Aguirregaray por izquierda. El uruguayo, siempre incisivo, entró al área, hizo pasar de largo a un rival y se la dejó servida al ex MLS.

Pese a esto, el nacido en Magdalena no definió de buena manera y se encontró con la seguridad del arquero local, quien la mandó al córner. Luego, Pellegrini se vistió de asistidor y puso a correr a Del Prete. El rionegrino, de derecha a izquierda, trabó y se llevó la pelota, pero su disparo con su pierna más hábil se fue cerca del palo de Morales.

Con algo más de resto y un juego más favorable a sus características, Lanús comenzó a crecer de a poco, ya sin Ayala en cancha, sustituido por Zielinski a los 15 de la segunda etapa. Como contracara, el Pincha no pudo ser el mismo del primer tiempo, prolijo y paciente. Bernabei fue mucho más profundo por la derecha de la defensa Pincha, que mantuvo la igualdad gracias a una enorme atajada de Andújar tras un remate del ingresado Pérez que tenía destino de red.

Ni la inclusión de Franco Zapiola ni las posteriores de Nicolás Pasquini y Francisco Apaolaza le devolvieron a Estudiantes esa tranquilidad que supo tener hasta el tanto de Malcorra, y los de Zielinski terminaron aguantando un resultado con gusto a poco.

Pese a haber comenzado de gran manera e incluso adelantarse justificadamente en el marcador, el León empató con Lanús 1 a 1 en La Fortaleza y dejó pasar una gran chance de cara a su sueño libertador.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2021-11-6-3-56-3-dejo-pasar-una-chance-clave-pensando-en-la-libertadores-deportes