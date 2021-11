Gimnasia hizo el desgaste pero no pudo con Banfield y perdió 1 a 0

El Lobo cortó una racha de cinco partidos sin derrotas y cayó por la mínima por un golazo del hijo del Negro Enrique. El partido se jugó en el Estadio Único, en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional.

Gimnasia intentó, lo buscó, pero no pudo con Banfield. En el Estadio Único el Lobo perdió 1 a 0 por un golazo del hijo del Negro Enrique -que apareció en posición dudosa-, y de esta forma cortó una racha de cinco encuentros en donde no conocía la derrota. Golpe bajo para el conjunto de Gorosito que venía en alza y no pudo concretar las oportunidades que se le presentaron.

En un partido atractivo, Johan Carbonero fue el arma más peligrosa del local, sobretodo en el primera parte donde desequilibró y volvió loco a los defensores rivales. Incluso a los 32 minutos, Matias Miranda tuvo quizá la más clara en un remate que estrelló en el palo derecho.

En tanto Ramiro Enrique, que ingresó en el segundo tiempo, le dio la victoria al Taladro en el estadio Ciudad de La Plata. El Lobo de Pipo no hizo un mal partido y hasta pudo ponerse en ventaja, pero los palos evitaron la caída del arco de Cambeses.

Banfield creció en la etapa final a partir de los ingresos de Datolo, Enrique y Pons complicando bastante a la defensa Mena Sana. Sobre el final el nerviosismo invadió a los jugadores triperos y el arco se cerró a pesar de las posibilidades creadas. El pitazo final dejó desazón en los hinchas y los propios protagonistas. El Lobo dejó pasar una chance inmejorable para seguir escalando en la tabla -luego de lo que significó además el triunfo en La Bombonera- y tras esta caída, se mantiene con 28 unidades. Ahora deberá trabajar y apuntar a su próximo rival, San Lorenzo en condición de visitante.

MEJORES JUGADAS

Con el aliento de su gente, y con el Pulga Rodríguez de capitán, el partido dio inicio en el Estadio Único. La primera posibilidad fue a los 2 minutos: Miranda dio un pase preciso para Carbonero que ganó en velocidad, y por apenas unos centímetros, su remate no fue al arco. Se salvó Banfield.

Pasados los '10 de juego, nuevamente el colombiano Carbonero tuvo una inmejorable posibilidad tras sacarse de encima la marca del defensor del Taladro, aunque Cambeses le ahogó el grito.

Alarma en el cuerpo técnico de Gorosito: cerca de los 14 minutos Carbonero, el mejor hasta este momento, sintió una molestia en el posterior izquierdo y fue atendido por el cuerpo médico. Por las dudas calientan los suplentes.

Ya sobre los '16 otras vez una gran jugada del Lobo que terminó con un remate de Holgado que pasó cerca del arco visitante.

Ahora el que probó fue Miranda, que desde afuera controló y remató. El Tripero no puede romper con la paridad en el marcador. ¡Ufff, palo! Se salvó otra vez el arco de Banfield. Matías Miranda remató nuevamente y la pelota pegó en el palo del arquero que se quedó parado.

La gente se levanta en 25 y 32. Sobre el final de la primera parte el equipo de Gorosito tuvo a favor dos pelotas detenidas, pero no pudo en esta oportunidad concretar. Buen partido de Miranda, que en esta oportunidad está reemplazando a Brahian Alemán -expulsado ante Boca, y que esta tarde mira el encuentro desde las tribunas.

SEGUNDO TIEMPO

Con los mismos once jugadores de cada lado, el complemento dio inicio tras el pitazo de Diego Abal. Con un Lobo enchufado como lo hizo en la primera parte, tuvo la primera del partido tras una buena jugada colectiva, pero no se rompe la paridad.

Pasados los 10 minutos de este capítulo, el Pulga remató de media distancia y la pelota dio dos veces en el palo. Se salva nuevamente el Taladro.

Sobre los '16 el entrenador de Banfield movió el banco: ingresan con la número 10 y con la número 18, Jesús Dátolo y Ramiro Enrique, se retiran con la 20 y con la 7 Joel Soñora y Mauricio Cuero. Lo propio hizo Pipo: al campo saltó Matías Pérez García y Matías Miranda fue quien se retiró.

Cuando el reloj marcó los 28, la suerte jugó a favor el Lobo, tras un cabezazo que dio en el poste del arco de Rey, que tapó muy bien en el rebote.

A los 30 minutos llegó el gol de Banfield. Tras el desgaste que hizo el Lobo, el Taladro logró ponerse en ventaja a través de Enrique que definió tras recibir en una posición dudosa -aparecía adelantado- y vencer a Rodrigo Rey. Cerca del final Gorosito decidió que Cocimano y Jara ingresen el lugar de Insaurralde y Rodríguez.

El Lobo ahora buscó igualar las acciones, pero se quedó sin tiempo. Pese a dos pelotas paradas desde el tiro de esquina casi sobre la hora, Gimnasia no pudo marcar y así se quedó con las manos vacías.

FORMACIONES

GIMNASIA: 17- Rodrigo Rey; 16- Francisco Gerometta, 4- Leonardo Morales, 2- Guillermo Fratta, 24- Germán Guiffrey; 22- Matías Miranda, 5- Emanuel Cecchini, 27- Manuel Insaurralde, 7- Johan Carbonero; 8- Luis Miguel Rodríguez y 30- Rodrigo Holgado.

Los suplentes del Lobo: 1- Tomás Durso, 35- Bruno Palazzo, 6- Guillermo Enrique, 25- Lucas Licht, 15- Harrinson Mancilla, 33- Nery Leyes, 18- Nicolás Colazo, 11- Matías Pérez García, 19- Estanislao Jara, 43- Eric Ramírez, 26- Franco Torres y 37- Sebastián Cocimano.

BANFIELD: 21- Facundo Cambeses; 32- Emanuel Coronel, 2- Alexis Maldonado, 6- Luciano Lollo, 3- Franco Quinteros; 18- Giuliano Galoppo, 27- Nicolás Domingo, 20- Joel Soñora; 7- Mauricio Cuero, 9- Juan Manuel Cruz y 22- Juan Pablo Álvarez.

Los suplentes de Banfield: 1- Facundo Altamirano, 26- Gregorio Tanco, 19- Alexis Sosa, 24- Leonardo Flores, 33- Juan Rodríguez, 5- Nicolás Linares, 15- Lautaro Ríos, 10- Jesús Dátolo, 28- Matías González, 11- Agustín Urzi, 18- Ramiro Enrique y 29- Luciano Pons.

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2021-11-7-15-14-0-gimnasia-busca-estirar-su-buen-momento-ante-banfield-formaciones-horario-y-tv-deportes