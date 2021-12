Juan Cuevas: "Tengo muy presente mi gol en la última victoria clásica de Gimnasia, y la gente aún me lo recuerda"

El ex jugador del Lobo y actual extremo del Everton de Chile, admitió que, a la distancia, sigue informado sobre la actualidad de su ex club. "Soy un hincha más de Gimnasia, me vuelvo loco con cada partido".