El intendente de Navarro aclaró no se estableció cuarentena obligatoria para viajeros en su distrito

El jefe comunal es el ex jugador de All Boys y Quilmes, entre otros clubes, Fernando Diz. En "Golpe de suerte" dijo: "Lo comunicamos mal o el periodismo lo malinterpretó, pero no es cierto que la secretaría de Salud municipal haya dictado una medida confinatoria de diez días para ciudadanos que viajen a destinos nacionales e internacionales".