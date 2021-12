Gimnasia empató 0 a 0 con Patronato y no clasificó para la Copa Sudamericana 2022

El Lobo no pudo en Paraná. El equipo de Gorosito no pudo lograr un pasaje a ese torneo a pesar de que no dependía de sí mismo. Luis Rodríguez y Júnior Arias malograron un penal por cada lado. El partido se jugó por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional.