Agustín Alayes: "No hay que darle muchas vueltas a mi salida, los ciclos algún dia se terminan"

El aún secretario técnico de Estudiantes detalló las razones por las cuales dejará el cargo. En diálogo con "El Equipo Deportivo", dijo que "desgaste no se si es la palabra adecuada para explicar mi salida, simplemente estoy cerrando un ciclo", subrayó. Y dijo: "No se si tendré otro capítulo con el Club, no lo veo tan claro".

Multimedia