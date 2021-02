González Ayala: "Aunque estemos vacunados, hay que mantener las medidas de prevención"

La prestigiosa infectóloga platense subrayó que "ninguna vacuna ha demostrado que una persona que haya recibido la dosis no pueda contagiar". Y pidió no descuidar las medidas básicas. "Veo que la gente sigue muy relajada y me procupa", dijo en "Golpe de suerte".