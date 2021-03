La Plata, con el mayor registro de casos de Covid de los últimos seis meses

El secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, detalló que la Ciudad superó los 300 casos diarios el pasado viernes y sábado, un nivel de contagio que no se daba desde septiembre de 2020. Aclaró que los datos no correspoden a registros municipales, si no que son proporcionados por el Ministerio de Salud bonaerense.