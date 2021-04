González Ayala: "Cada persona que no cumple con las medidas de protección personal colabora con la pandemia"

La infectóloga platense enfatizó que "las restricciones no sirven si no hay una clara voluntad de las personas para cumplirlas". Y dijo: "Da la sensación que no aprendimos a cuidarnos, basta con salir a la calle y ver cómo la gente hace un mal uso de los tapabocas".