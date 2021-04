Regazzoni: "La política de testeos no ha sido la correcta, es uno de los grandes errores que tenemos"

El ex titular del PAMI sostuvo que "no haber montado un sistema de testeos adecuado nos deja sin herramientas para combatir la enfermedad". Además, enfatizó que "la pandemia no se resolverá espontáneamente, tendremos 24 o 30 meses más de desafíos".