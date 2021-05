José Luis Espert: "Es un verdadero desastre el manejo de la pandemia en el país"

El economista y precandidato a diputado sostuvo que "la única solución que propone el Gobierno es el encierro porque no compró las dosis necesarias y no puede vacunar". "Al menos que no nos cobren más impuestos", reclamó. En otro orden, criticó el cierre de las exportaciones de carne. "No le encuentro explicación, salvo la ignorancia de quien tomó una medida así", afirmó.