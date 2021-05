Andrés Guglielminpietro: "Griguol fue un adelantado total, que cambió mi carrera"

El ex jugador de Gimnasia rememoró sus vivencias con Timoteo como entrenador, en el Lobo del segundo lustro de los '90. Admitió que su crecimiento como jugador fue propiciado por Griguol: "Yo no andaba bien, me vino a buscar Quilmes y fue él quien me pidió que me quedara. Y después vino mi mejor año", recordó.