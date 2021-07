Estudiantes: el plantel volvió a los entrenamientos pensando en Newell's

Los albirrojos no tuvieron descanso tras la derrota ante Independiente.Si bien Ricardo Zielinski aún no hizo una práctica formal de fútbol, podría haber cambios en el once inicial: Nahuel Estévez y Gustavo Del Prete podrían jugar desde el inicio.AUDIO. El informe de Fernando Serrano con la actualidad del Pincha.