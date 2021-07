Leandro Desábato: "Vivo momentos de autocrítica, para mejorar y no volver a cometer los mismos errores"

El ex entrenador de Estudiantes dialogó con "El Equipo Deportivo" sobre lo que le dejó su paso por la dirección técnica del Pincha. "Tomé el equipo después de siete meses de parate por la pandemia y varios jugadores de jerarquía que tenía ya no estaban. Y luego apostamos por algo que no salió bien", analizó.