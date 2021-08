Francisco Gliemmo: "Los industriales no tenemos autoridad para imponer ciertas condiciones a los trabajadores"

El presidente honorario de la Unión Industrial de La Plata se diferenció de su par de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien ayer dijo que "los trabajadores que no se vacunen contra el Covid no deberían cobrar sus sueldos". El dirigente se mostró a favor de la vacunación para proteger la salud de los trabajadores y no afectar el sistema productivo.