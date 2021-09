Fin de la campaña electoral: Ya rige la veda en todo el país

Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, la prohibición para realizar actos proselitistas debe comenzar 48 horas antes de la votación, y regirá hasta las 21 horas del domingo, tres horas después del cierre de los comicios.

Ya no hay más tiempo para hacer campaña de cara a las Primeras Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la veda electoral comenzó hoy a las 8 de la mañana, es decir 48 horas antes de la votación. Las prohibiciones regirán hasta las 21 horas del domingo 12, tres horas después del cierre de los comicios.

¿Qué se puede hacer y qué no? Según indica la Dirección Nacional Electoral, durante la veda electoral no se permite:

* Realizar actos públicos de campaña.

* Proselitismo electoral.

* Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales: se mantiene la prohibición también durante elección y hasta 3 horas después de su cierre. Es decir, hasta después de las 21, no se pueden difundir tendencias a través de boca de urnas.

* Vender bebidas alcohólicas desde las 20 de mañana hasta tres horas después del cierre de comicios.

* Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

* La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

* Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, como obras de teatro, no podrán realizarse durante el desarrollo de los comicios (que comienzan a las 8 AM del domingo) y hasta pasadas tres horas de que cierren las mesas de votación.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2021-9-10-2-36-42-rige-la-veda-electoral-hasta-el-domingo-a-las-21-politica-y-economia