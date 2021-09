Estudiantes derrotó con comodidad a Unión y se sumó a la pelea por la punta

Los goles fueron anotados por Castro y Del Prete, ambos en el primer tiempo. En su paso por Santa Fe, el Pincha fue muy superior a su rival y mostró que tiene argumentos para seguir entre los de arriba.

El partido de ayer era clave para poner a prueba la fortaleza de Estudiantes. Uno de esos partidos chivos pese a la flaqueza del rival. De esos encuentros que los equipos que no tienen uñas como para tocar la guitarra los pueden perder. O dejar puntos. Suele pasar a menudo en este torneo tan parejo y mediocre a la vez. Por eso la victoria albirroja 2-0 ante Unión tiene un saldo más positivo que el resultado mismo.

Con los tres puntos en el bolsillo el equipo de Ricardo Zielinski se mantuvo entre los de arriba, cuarto, muy cerca de los punteros Lanús y Talleres, a la espera de algún tropiezo para meterse en la pelea más importante. Porque pese a que el torneo ni siquiera llegó a la mitad, el Pincha está en ese grupo que amenaza seguir, al menos unas fechas más, en la pista principal del baile. Por eso era tan importante ganar ayer, idéntica situación que vivirá en las próximas dos fechas, el domingo contra Patronato y una semana después ante Platense.

Con el triunfo, además de quedar a tres puntos de los líderes, mantiene su pelea con los equipos que se clasificarán a la Copa Libertadores 2022. Hoy no está logrando clasificar, pero lo más destacado es que le sacó ocho puntos al primero que aspira a meterse en la Sudamericana. Hoy Estudiantes suma 43 puntos contra los 34 de San Lorenzo, el que pugna por meterse en ese lote, que tal vez se pueda ampliar luego de la Copa Argentina o al final de este torneo.

LO EMPEZÓ A GANAR DESDE EL BANCO DE SUPLENTES

¿Por qué ganó? Porque fue ampliamente superior a Unión. Lo dominó prácticamente todo el partido, desde el inicio y hasta el final. Ni siquiera necesitó tener mayor posesión de la pelota para ser mejor de los dos. Ganó en el mediocampo y fue allí desde donde empezó a edificar una victoria muy importante en lo numérico. Y también futbolísticamente hablando.

En el primer tiempo Ricardo Zielinski entendió que a la defensa de cinco hombres que propuso su rival debía superarla con más hombres en la mitad de cancha. Por eso siempre Matías Pellegrini o Gustavo Del Prete sistemáticamente se convirtieron en internos para generar, desde ahí, los ataques del equipo. Esa descomposición táctica fue la abrió el partido.

Así llegó el primer gol, con una descarga del Tuti Del Prete para que por derecha apareciese Leonardo Godoy y, tras un centro al corazón del área, el goleador inesperado que encontró el equipo, Manuel Castro, conectara de cabeza para el 1-0. Si bien mucho no había pasado hasta ese momento, la visita ya mostraba credenciales.

Cuatro minutos después, a los 24, fue el turno del segundo gol. Otra vez un 1-2 por la derecha generó una infracción para una pelota parada. Y entonces Fernando Zuqui, una de las grandes figuras de la tarde (y del torneo), buscó por el segundo palo a Del Prete, que se cansó de levantar su brazo derecho avisando de su soledad. Nadie de la defensa Tatengue lo vio y tras un centro preciso puso su cabeza para el merecido 2-0.

Entonces, ya con la desesperación local, el juego se empezó a desarrollar más por la izquierda, con Matías Pellegrini haciendo lo mismo que Del Prete pero del otro lado. El ex Inter de Miami apareció en su esplendor para sacarle fuego al césped y ser un verdadero dolor de cabeza para sus rivales. Por momentos se vio su mejor versión. Lo tuvo él, lo dejó bien perfilado a Pancho Apaolaza y más tarde se lo cedió a Nicolás Pasquini. Estudiantes estuvo más cerca del cuarto gol que del tercero.

El segundo tiempo estuvo casi de más. Unión no pudo reaccionar, ni mostrándose más fuerte en los duelos, que en el primer tiempo fueron ganados casi todos por los de La Plata. Es más, ni siquiera se protestó demasiado los dos penales en favor del Pincha que no fueron sancionados por Jorge Baliño (manos adentro del área), que pudieron estirar aun más una diferencia que no suele existir en el fútbol argentino, siempre tan parejo y peleado.

Fue tal la superioridad que Unión recién tuvo una llegada peligrosa de Cuqui Márquez en el final y una buena jugada colectiva que obligó a Mariano Andújar a salir rápido del área chica para atorar y desbaratar esos intentos.

Como en el torneo pasado Estudiantes está en la pelea. Ahora, a diferencia de lo sucedido en la otra copa, se trata de un campeonato largo que evaluará en 25 fechas quién es el mejor. Y para eso debe ganar esos encuentros complicados ante rivales de fuste, pero también los otros, los que asoman como “accesibles” y que muchas veces se convierten en una trampa. Como el de ayer, del que salió muy bien parado. Por ahora, sigue en la pelea.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2021-9-16-3-35-59-estudiantes-mostro-que-tiene-argumentos-como-para-seguir-entre-los-de-arriba-deportes