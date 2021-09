Renunció Juan Pablo Biondi, el vocero de Alberto Fernández apuntado y acusado por Cristina Kirchner

Ayer la vicepresidenta lo señaló en su carta de ser el responsable de operaciones en off ante la prensa.

El Secretario ce Comunicación y Prensa de la Presidencia argentina, Juan Pablo Biondi, presentó esta tarde la renuncia al Gabinete nacional.

“Motiva esta decisión la crisis desatada en las últimas horas y espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar, en parte, estos momentos difíciles que nos toca vivir”, expresó en la carta de renuncia que publicó en sus redes sociales.

Ayer, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue lapidaria con Biondi. En su carta, escribió: "No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo".



"A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio.", agregó.



Y sentenció: "Por la misma razón me comuniqué con el Ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño auto infligido".

