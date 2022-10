En la previa de GELP-San Lorenzo: Hinchas triperos vuelven a movilizarse pidiendo justicia por Lolo Regueiro

AUDIO. La convocatoria corre por cuenta de diversas agrupaciones de simpatizantes. Concentrarán a las 14 en la sede social de 4 entre 51 y 53 y desde allí marcharán hacia el Estadio del Bosque, donde ya hay un fuerte operativo policial por el partido de esta tarde.

Tal como ocurrió el último viernes, horas después de la muerte de César "Lolo" Reguiro a raíz de la feroz represión policial, y en la tarde de ayer, hinchas y socios triperos protagonizarán esta tarde un nuevo pedido de justicia en las inmediaciones del Estadio del Bosque.

En esta oportunidad, distintas agrupaciones convocan a concentrarse a las 14 hs en la sede social del club, ubicada en 4 entre 51 y 53, y desde allí marchar hasta el estadio, en 60 y 118, donde desde las 16.30 el equipo que dirige Néstor Gorosito enfrentará a San Lorenzo, en el marco de la vigésimo-quinta fecha de la Liga Profesional.

"Será una movilización pacífica, con un recorrido que evitará pasar por delante de organismos estatales o de la Policia. La idea es llegar junto al Bosque, donde sucedieron los hechos. A muchas personas nos cuesta volver a estar allí, se nos hace difícil, por eso vamos a llegar a ese lugar todos juntos, acompañándonos", contó esta mañana en La Redonda 100.3 Antonela Brandi, integrante de la agrupación "Gimnasia es Pueblo".

En el marco de la nueva marcha, las agrupaciones convocantes hicieron público, en las últimas horas, un comunicado donde afirman: "No es el fútbol. No es el rock. No es la cultura. No son los pibes con gorra. SIEMPRE ES LA POLICÍA. La violencia institucional es una deuda de la Democracia y el jueves la impunidad se cobró una vida más, la de César "Lolo" Regueiro, fanático del Lobo que fue a la cancha con su familia a disfrutar de una noche que debería haber sido una fiesta".

En el texto, además reclaman "que se investiguen las responsabilidades políticas, institucionales y penales que provocaron su muerte". "Responsabilizamos al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, al ex Comisario de la Comisaría Novena y Jefe del operativo del partido, Juan Gorbalán y al Jefe de la Departamental, Sebastián Perea, por ser los titulares de las instituciones que debían cuidarnos. Condenamos el accionar de APREVIDE, a cargo de Eduardo Aparicio que, lejos de prevenir la violencia en los estadios, no ha hecho más que entorpecer los operativos de seguridad. Y repudiamos las declaraciones del Ministro desde la cancha de Gimnasia, donde en lugar de ponerse a disposición para investigar lo sucedido decidió culpabilizar al Club con la teoría de la sobreventa de entradas que nunca justificaría la violencia desmedida de la policía bonaerense".

La entrevista completa, en el audio adjunto: