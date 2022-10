Inseguridad en Gorina: "Vemos a personas caminar por el barrio con nuestras ropas robadas, es indignante"

AUDIO. Alejandro Domínguez, vecino de 483 y 133, afirmó que los robos en casas de la zona ya son cuestión de "todos los días". "A plena luz de día se puede observar el accionar de personas mirando las viviendas. Se está complicando mucho poder vivir", admitió.

Gorina es una de las localidades del partido de La Plata que se encuentra en constante crecimiento urbano. Pero, lamentablemente, a la par crece la inseguridad en la zona, que no da tregua y genera temor entre los vecinos.

En La Redonda 100.3, dio testimonio de esta situación Lucas Domínguez, un vecino que vive en 483 y 133, justo donde comienza unos de los barrios más nuevos de la localidad, que se extiende hasta la zona de 477 entre 131 y 135. "Estamos en una zona de lotes nuevos, incluso aquí se han levantado dos barrios cerrados. Cuando empezaron los loteos, para muchos de nosotros fue una esperanza la posibilidad de construir nuestra primera vivienda en una zona tranquila de La Plata", comentó. "Pero enseguida comenzaron algunos robos cuando estábamos en obra, algo que sigue ahora con vecinos nuevos. Y nos fuimos acostumbrando a la hora de presupuestar, hay que asumir que algo te van a robar. Pero después empezaron a entrar a los patios y luego directamente a las casas. Por suerte no hemos tenido que lamentar casos graves, de violencia extrema, pero ya es de todos los días. Se está complicando mucho poder vivir".

En esa línea, Domínguez agregó que "a plena luz de día se puede observar el accionar de personas mirando las casas. Por eso los vecinos nos organizamos, estamos comunicados con grupos de whattsapp, pusimos alarmas vecinales y cámaras. Cada vez que vemos alguna actitud sospechosa hacemos sonar las alarmas vecinales. Pero ya no logramos ningún tipo de disuasión. No les impide a los delincuentes que sigan ingresando a los patios de nuestra casas, etc".

Asimismo, subrayó que "hacemos las denuncias pero nada ha cambiado. Y hay mucha impotencia en el barrio porque está todo filmado. Hay vecinos que, a lo mejor, están llegando a sus casas y cuadras antes ven pasar a personas vestidas con ropa de ellos, llevadas en algún robo. Es indignante".

La entrevista completa, en el audio adjunto: