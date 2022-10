Gustavo Celestre: "El Ahora 30 debería ser acompañado por las tarjetas de crédito, ampliando los cupos de compra"

AUDIO. El vicepresidente de la Federación Empresaria de La Plata (FELP) respaldó el programa impulsado por el Gobierno para la financiación y compra de electrodomésticos en 30 cuotas pero reclamó el acompañamiento de las emisoras de tarjetas.

Ayer debutó oficialmente el "Ahora 30", el programa para la financiación y compra de electrodomésticos en 30 cuotas con el que el gobierno se propone fomentar el consumo y si acaso robustecer el alicaído poder de compra de los argentinos.

Pero el atractivo de la iniciativa que permite adquirir heladeras, lavarropas, celulares, televisores y aires acondicionado de bajo consumo no solo está en la cantidad de cuotas que permite pagar esos bienes durables, sino también en las tasas de interés anual del 48%, las más bajas del mercado.

En diálogo con La Redonda 100.3, el vicepresidente de la Federación Empresaria de La Plata, Gustavo Celestre, expresó que "en lo macro no hay dudas que se trata de un programa importante. Es una herramienta más para generar ventas. La tasa de interés es alta, 48 puntos, pero es menor al índice de inflación. Y no menos importante es que este programa llegue a todas las casas de ventas de electrodomésticos y no solamente a las grandes cadenas".

En esa línea, agregó que "esto debería ser acompañado por las tarjetas de crédito, ampliando los cupos de compra para que la gente pueda usarlas, porque sabemos que para mucha gente las tarjetas ya están colapsadas":

