Guillermo Siro, sobre el Ahora 30: "Los que más van a vender serán las grandes cadenas comerciales"

AUDIO. El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), dijo que no serán las pymes las principales beneficiadas por el programa lanzado esta semana por el Gobierno nacional.

La Secretaría de Comercio de la Nación habilitó esta semana el plan de 30 cuotas fijas "Ahora 30" para la compra de electrodomésticos, en sus cinco categorías, que ya está disponible en todo el país.

La medida se complementará en noviembre próximo con "Ahora 42" para jubiladas y jubilados, con la misma cantidad de productos, pero en 12 instancias más de cancelación.

Al respecto, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, expresó que "el Ahora 30 es un programa que está destinado para un sector muy puntual de trabajadores de Tierra del Fuego, para que puedan vender sus electrodomésticos, y para que los argentinos puedan comprar un televisor nuevo para ver el Mundial o un aire acondicionado, un teléfono, etc. Son productos que si no tuvieran financiamiento, hoy por hoy, con la capacidad de compra que tenemos los argentinos y por los costos de estos bienes semi-durables, no se podrían comprar".

En esa línea, en diálogo con La Redonda 100.3, Siro dijo estar "contento" por los comerciantes que verán incrementadas sus ventas, aunque "lamentablemente para las pymes los que más van a vender serán las grandes cadenas comerciales".

La entrevista completa, en el audio adjunto: