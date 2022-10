Juan Rial: "Lula nunca ganó una elección presidencial en primera vuelta"

AUDIO. El secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP repasó los datos que arrojaron las elecciones realizadas ayer en el vecino país. Habrá segunda, tras el reñido triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro.

Habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, tras el reñido triunfo de Lula sobre Bolsonaro.

Tras haberse escrutado casi el total de los votos, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sumaba 48,37 por ciento de los sufragios, sobre 43,25 por ciento del actual mandatario. Según la autoridad electoral de Brasil, estos números hacen que la segunda vuelta entre los dos candidatos sea una certeza matemática.

Otros nueve candidatos participaron en la elección presidencial, pero sus números fueron mucho menores que los de Bolsonaro y Lula. Lo reñido de los comicios resultó una sorpresa, ya que los sondeos de opinión previos a la elección le daban a Lula una sólida ventaja. El último sondeo de Datafolha, publicado el sábado, registró una intención de voto de 50 por ciento para Lula, sobre 36 por ciento para Bolsonaro.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el analista Juan Rial, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, no dudó en afirmar que "estamos asistiendo a la resurrección de Lula. Hace cuatro años era prácticamente un cadáver político. En las últimas elecciones, las de 2018 en las que ganó Bolsonaro, no solo no pudo participar como candidato sino que tampoco pudo votar, y hoy está participando por sexta vez como candidato a presidente".

Respecto del resultado registrado ayer, Rial recordó que "Lula nunca ganó una elección presidencial en primera vuelta. Es un dato que el propio Lula recordaba, en función de su favoritismo en las encuestas, muchas de las cuales decían que se iba a quedar con la presidencia ayer porque le daban una proyección de más del 50 por ciento".

La entrevista completa, en la web de La Redonda: