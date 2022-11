Facundo Sava: "Todavía tengo la ilusión de volver a dirigir a Gimnasia y sacarlo campeón"

AUDIO. El director técnico de Patronato dialogó este mediodía con "El Equipo Deportivo", aún con las sensaciones a flor de piel tras haberse consagrado campeón de la Copa Argentina. Habló de su futuro en el equipo entrerriano y las ganas de tener una nueva oportunidad en el Lobo.

Patronato de Paraná venció 1 a 0 a Talleres de Córdoba y se consagró campeón de la Copa Argentina 2022, el primer título de su historia dentro del fútbol profesional nacional.

Gracias al fortuito gol marcado por Tiago Banega, quien fue a trabar la pelota afuera del área grande y terminó impulsándola hacia el ángulo derecho del arquero, y tras eliminar a River y a Boca en cuartos y semis, respectivamente, el Patrón selló el campeonato y con él, su pasaje a la próxima Copa Libertadores, certamen que jugará a la par del torneo de la Primera Nacional, tras perder la categoría.

En diálogo con "El Equipo Deportivo", la tira deportiva de La Redonda 100.3, el DT del campeón, Facundo Sava, destacó el trabajo de su equipo, incluso después de concretarse su descenso de la Liga Profesional. "Ya veníamos bien desde hace varias semanas. El equipo fue creciendo a nivel individual y grupal, lo que pasó en el partido con Barracas Central lo sentimos como una injusticia y eso nos unió más todavía. En general, tuvimos un buen torneo y una buena Copa. No pudimos zafar del descenso porque el club venía de dos años malos pero por suerte en la Copa terminamos bien".

En esa línea, agregó: "Hubo un clima de trabajo que fue extraordinario. A nivel grupal nos fuimos consolidando muchísimo, todos los que entraban lo hacían bien, el que no jugaba siempre apoyaba y todo eso fue lo que nos llevó a este triunfo merecido, creo yo. En la Liga terminamos un punto por debajo de Gimnasia, que peleó el torneo hasta el final. Si no hubiesen existido los promedios estábamos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Tuvimos muchos partidos, incluso, en los que quizá merecimos mejor suerte".

Durante la charla también hubo tiempo para recordar su paso por Gimnasia, como jugador, primero, y como entrenador, luego, en la temporada 2017-2018, con malos resultados deportivos: "Muchas veces, lo que a mí me hizo crecer fue perder, como me pasó en Gimnasia. Hablo como entrenador. Esa experiencia en el Lobo fue muy triste para mí, porque todavía tengo la ilusión de dirigir a Gimnasia y poder sacarlo campeón, y lo que me pasó cuando estuve fue todo lo opuesto. Pero ahí yo puse un freno a mi carrera, empecé a trabajar con mi terapia algo que evidentemente no tenía resuelto y a partir de ahí cambié un montón de cosas, que hicieron que hoy yo sea el que soy. Quiero decir que muchas veces el éxito no te garantiza que seas mejor en lo que hacés"

La entrevista completa, en el audio adjunto: