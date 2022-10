FELP: "La recesión con inflación es el peor escenario para las pymes"

AUDIO. Gustavo Celestre, vicepresidente de la Federación Empresaria La Plata, dijo que hay "incertidumbre" en el sector por la fuerte inflación. "Tenemos entre un 25 y 40% menos de ventas y hay faltante de mercadería", expresó.

El vicepresidente de la Federación Empresaria La Plata, Gustavo Celestre, afirmó que los permanentes aumentos de precios generan "mucha incertidumbre" entre los comerciantes y empresarios locales. "Los precios suben a un promedio del 7% mensual y eso está licuando los sueldos de nuestros compradores", expresó esta mañana en diálogo con La Redonda 100.3. "Vamos a cerrar el año con un 90% de inflación y eso genera mucha preocupación. Seguimos estando en la mesa de diálogo, pero no vemos que aparezca una solución a esto", señaló.

Asimismo, expresó que "tenemos entre un 25 y 40% menos de ventas y hay faltante de mercadería. La recesión con inflación es el peor escenario para las pymes. Además, es imposible acercarnos a los bancos para solicitar créditos, porque las tasas de intereses son imposibles".

Al avanzar en el análisis del fuerte contexto inflacionario que afecta a la economía del país desde hace varios meses, Celestre agregó que "estamos en medio de una incertidumbre muy fuerte pero no vamos a bajar los brazos. Intentamos no despedir empleados pero a veces es imposible no atrasarse con los impuestos, por ejemplo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: