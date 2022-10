Estudiantes cayó frente a River por 5 a 0 y complica sus chances de clasificación a una copa internacional

VIDEO. Es la cuarta derrota consecutiva del Pincha, que recibió nueve goles en los dos últimos partidos. Pablo Piatti salió lesionado a los 11 minutos, y fue reemplazado por Gonzalo Piñeiro. El interinato de Pablo Quatrocchi comenzó de la peor manera.

Martín Mendinueta (@fimamendinueta)

Noche negra y cuarta derrota al hilo. Estudiantes se mostró demasiado permeable y sin convicción en el Monumental y cayó goleado 5 a 0 ante el River de Marcelo Gallardo.

La dura derrota del Pincha esta noche en el Monumental en manos de River no sólo profundizó el momento futbolístico -que derivó en la salida de Ricardo Zielinski-, sino que la cuarta caída en fila lo posiciona ante un panorama complejo en sus aspiraciones a clasificar a una Copa internacional en el 2023.

Con una formación a priori más ambiciosa de las que solía presentar Ricardo Zielinski, el Estudiantes de Pablo Quatrocchi empezó a jugar ante River en el Monumental tratando de soportar la presión inicial del equipo de Gallardo.

Con Morel en la zaga y el tándem creativo Zapiola - Rollheiser en el medio, el Pincha entregó señales clara de buscar una mayor tenencia del balón, situación que River, en principio, le impidió de modo contundente.

En el cuarto de hora inicial Estudiantes lució como un bloque compacto, con escasa distancia entre líneas y no apostando a la presión alta para no dejar espacios libres que pudiera aprovechar River. Con pocas situaciones de peligro, el trámite no crecía en nivel por algunas imprecisiones.

Mediante centros, ambos se acercaron a los arcos. Juan Fer Quintero y Castro propiciaron cabezazos de Beltrán y Noguera que inquietaron a los arqueros.

River llegó al gol en una jugada donde Borja y Pourtau se equivocaron, pero terminó sonriendo el delantero colombiano. En la apertura del marcador no se vio la mejor definición del atacante y, mucho menos, una buena respuesta del arquero que reemplazó a Mariano Andújar

Enseguida llegó el segundo grito de Borja, esta vez marcando un golazo a través de un tiro fuerte y alto desde el borde del área grande, y se instaló la sensación de que Estudiantes había sufrido demasiado el impacto en su condición anímica.

Al cumplirse la media hora, se advirtió el peor momento del equipo de Quatrocchi, mostrándose perdido y permeable en tres cuartos de cancha.

Desde el segundo gol del Millonario el partido se presentó como una gran oportunidad para el lucimiento del colombiano Quintero y para la comodidad de River en plena tarea por restañar su autoestima.

En el inicio del segundo tiempo, y cuando River seguía buscando el tercer gol, un remate fuerte generó un atisbo de ilusión por ver mejorado al equipo de Pablo Quatrocchi.

A los 11 minutos, se lesionó Pablo Piatti y lo reemplazo Gonzalo Piñeiro.

Cuando River bajaba el ritmo, Estudiantes no conseguía imponer su necesidad de cambiar la imagen y de forzar un resultado positivo.

A los 18 minutos, una gran jugada de Palavecino terminó en centro bajo para Borja, que tocó algol y la pelota rebotó en la base del palo izquierdo. Así Estudiantes se salvó del tercer gol.

Luego, Quatrocchi ordenó el cambio de Mauro Méndez por un agotado y poco desequilibrante Franco Zapiola.

Heredia por Rollheiser fue el cambio que llegó a la media hora del complemento, cuando las ilusiones albirrojas por alcanzar, al menos un empate, estaban francamente debilitadas.

Avanzando mucho más de lo que atacaba, el León fue transitando los minutos finales sin encontrar la oportunidad de construir situaciones de real peligro.

La derrota se convirtió en goleada con el tercero de Solari y el cuarto de Barco. Nueve goles en los dos últimos partidos hablan por sí solos del pésimo momento que atraviesa Estudiantes.

