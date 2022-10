Fue a reclamar porque la grúa le llevó el auto en La Plata y le dieron una paliza

Martín Cabrera es periodista de diario El Día. Dos agentes de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata lo golpearon salvajemente. Fue cuando fue a pedir explicaciones a la dependencia de Tolosa por el acarreo de su vehículo. Ambos agentes fueron detenidos.

Un periodista de La Plata, Martín Cabrera, sufrió una brutal golpiza esta tarde por parte de dos agentes de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, cuando concurrió al depósito de esa dependencia en la localidad Tolosa para pedir explicaciones de por qué una grúa de acarreo se había llevado su auto.

Cabrera es periodista del diario EL DIA. Desde el lugar de los hechos, sostuvo que "concurrí hasta el depósito de 23 y 527 para reclamar por qué la grúa se había llevado mi auto”. “Enseguida vinieron dos tipos y me cagaron a trompadas, ni más ni menos", afirmó.

"Eran dos hombres. Me dieron golpes en la cara, me patearon el cuerpo, me dieron una paliza entre los dos. No sé si me rompieron una costilla porque me duelo todo", relató Cabrera tras la brutal paliza.

Esta tarde, el diario EL DIA se acercó hasta el lugar para realizar la cobertura de lo ocurrido. Pero agentes de Control Ciudadano apostados en el acceso del predio impidieron la entrada de los periodistas. Posteriormente, efectivos policiales se llevaron detenidos a los agentes, informaron fuentes oficiales.

Nota publicada originalmente en https://www.eldia.com/nota/2022-10-6-14-12-0-fue-a-reclamar-porque-la-grua-le-llevo-el-auto-en-la-plata-y-le-dieron-una-paliza-la-ciudad