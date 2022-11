Eugenio Semino: "Decir que las jubilaciones aumentarán por encima de la inflación es hipocresía bizarra"

AUDIO. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que el Gobierno toma a los bonos extras "como parte del haber jubilatorio" para afirmar que llegarán al 107% anual. "En concreto, el reajuste de todo el año para los jubilados es del 74%", resaltó.

Las jubilaciones y pensiones nacionales aumentarán un 15,6% en diciembre tras aplicarse la fórmula de movilidad jubilatoria. Asimismo, el Gobierno decidió el pago de un bono, de 10.000 pesos, que será cobrado por quienes reciben la jubilación mínima. Ese refuerzo será cobrado en diciembre, enero y febrero.

El anuncio fue formulado a través de una conferencia de prensa brindada desde la sede de la Anses por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta. “Queremos acompañar a los jubilados para que sus haberes le ganen a la inflación. Hemos logrado que las jubilaciones mínimas aumenten un 107%, por encima de la inflación”, señaló Raverta.

Consultado al respecto, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó de "hipocresía bizarra, que raya lo perverso" la afirmación de la titular del Ansés.

En diálogo con La Redonda 100.3, dijo que el haber mínimo pasará de 43.000 a 50.000 pesos, aproximadamente. Lo extra es el bono de 10.000 pesos. Pero no es cierto que con esto el incremento anual llegue al 107%. Lo que pasa es que toman a los bonos como parte integrante del haber, y claramente no lo son. Se extinguen en el mismo mes. Y además, no lo reciben todos los jubilados".

En esa línea, Semino subrayó que, "en concreto, el reajuste de todo el año para los jubilados es del 74%, frente a una inflación estimada en el 100%".

La entrevista completa en la web de La Redonda: